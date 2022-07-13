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В МИД РФ назвали условия для продления транзита газа через Украину

МИД РФ: продление транзита газа через Украину после 2024 года возможно, если ГТС будет работать

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РИА «Новости»

Продление транзита газа через территорию Украины после 2024 года возможно, если для Европы это по-прежнему будет актуальным и украинская газотранспортная система будет в рабочем состоянии. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел России Дмитрий Биричевский, передает РИА «Новости».

Действующий контракт по транзиту газа через территорию Украины истекает в 2024 году в связи с решением Европейского союза полностью отказаться от российского газа.

Биричевский отметил, что такой исход событий означает отказ от украинского транзита, а Киев лишится доходов.

Дипломат подчеркнул, что Россия выполняет все свои обязательства по действующему контракту. По его словам, сейчас транзит ограничивает украинская сторона, не допускающая транспортировку газа через газоизмерительную станцию «Сохрановка».

Ранее сообщалось, что поставки топлива по «Северному потоку – 1» — ключевому маршруту из России в Европу – прекратились 11 июля из-за начала техобслуживания, которое продлится до 21-го числа этого месяца. В связи с этим Европа получает российский газ только через Украину.

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