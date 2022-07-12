Чубайс заявил, что его уход из АРВЭ поможет развитию возобновляемой энергетики в России

Анатолий Чубайс заявил, что его уход с поста сопредседателя Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) поможет развитию возобновляемой энергетики в России. Об этом сообщает ТАСС.

«Моя цель — не пост председателя АРВЭ, а сама возобновляемая энергетика в России. Пока пост этому помогал, я его занимал. Когда стало ясно, что замена меня поможет возобновляемой энергетике, я сам инициировал замену сопредседателя. Это важно еще и потому, что я ожидаю атаку на ВИЭ (возобновляемые источники энергии) в России», — поделился Чубайс.

Он добавил, что «атака» будет хоть и безосновательной, но сильно политически мотивированной. Он останется членом президиума АРВЭ и таким образом собирается продолжать поддерживать ВИЭ в России.

Ранее АРВЭ избрала председателя совета директоров группы «Ренова» Виктора Вексельберга новым сопредседателем вместо Анатолия Чубайса. Собрание членов ассоциации согласилось с добровольной отставкой Чубайса, который при этом остался в качестве члена президиума ассоциации.