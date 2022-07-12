Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Комментатор Губерниев усомнился в футбольных навыках фигуриста Плющенко 19:46
В минобороны Украины заявили о подготовке разведки к освобождению юга... 19:45
Парагвайский защитник Роберто Фернандес близок к переходу в «Динамо» 19:39
Профицит бюджета России за первые шесть месяцев 2022 года составил 1,4 трлн... 19:37
Против муниципального депутата Ильи Яшина возбудили уголовное дело по статье... 19:32
Россиянка случайно убила чашкой мужчину, который к ней приставал 19:29
На российской военной базе в Армении произошел пожар 19:24
В ДНР вступило в силу решение об отмене моратория на исполнение смертных... 19:23
В Британии военная авиабаза перестала работать из-за расплавившегося асфальта 19:18
Во «Вкусно и точка» объяснили запрет на фотографирование в ресторанах сети 19:18
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Чубайс заявил, что его уход из АРВЭ поможет развитию возобновляемой энергетики в России

close
100%
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Анатолий Чубайс заявил, что его уход с поста сопредседателя Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) поможет развитию возобновляемой энергетики в России. Об этом сообщает ТАСС.

«Моя цель — не пост председателя АРВЭ, а сама возобновляемая энергетика в России. Пока пост этому помогал, я его занимал. Когда стало ясно, что замена меня поможет возобновляемой энергетике, я сам инициировал замену сопредседателя. Это важно еще и потому, что я ожидаю атаку на ВИЭ (возобновляемые источники энергии) в России», — поделился Чубайс.

Он добавил, что «атака» будет хоть и безосновательной, но сильно политически мотивированной. Он останется членом президиума АРВЭ и таким образом собирается продолжать поддерживать ВИЭ в России.

Ранее АРВЭ избрала председателя совета директоров группы «Ренова» Виктора Вексельберга новым сопредседателем вместо Анатолия Чубайса. Собрание членов ассоциации согласилось с добровольной отставкой Чубайса, который при этом остался в качестве члена президиума ассоциации.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть