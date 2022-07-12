Аналитик ФНЭБ назвал условие запуска «Северного потока» на полную мощность

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков в беседе с «360» заявил, что газопровод «Северный поток» можно запустить на полную мощность к осени, если Канада продолжит заниматься техобслуживанием турбин.

Он пояснил, что турбины для газопровода производились и ремонтировались в Канаде. Он отметил, что в нынешней обстановке главным вопросом остается готовность Оттавы продолжать работать в этом направлении.

«Если они готовы постоянно сотрудничать, туда повезут следующие турбины, они их починят, то в итоге «Северный поток» выйдет на полную мощность в сентябре — октябре», — пояснил эксперт.

Юшков отметил, что альтернативным вариантом для обеспечения Европы газом остается «Северный поток — 2», который готов к эксплуатации. Также он предложил «надавить» на Украину, чтобы она прокачивала больше топлива, или на Польшу, из-за действий которой остановились поставки по газопроводу «Ямал — Европа».

Специалист подытожил, что Москва не хочет выводить «Северный поток» на полную мощность с устаревшим оборудованием и «угрозой взрыва».

Ранее Юшков заявил, что несмотря на простой и возможный незапуск «Северного потока — 2», проект уже окупился из-за рекордных цен на газ в Европе.