Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Медведев назвал ослабление евро «последствием антироссийских санкций» 16:42
Франдетти стал главным режиссером «Ленкома» 16:40
Глава ВГА Балицкий: в Запорожье не планируют отключать Украину от электроэнергии 16:39
В крупных банках назвали курс 70-80 рублей оптимальным для российской экономики 16:38
В Роспотребнадзоре рассказали, в каких продуктах содержится запрещенный... 16:38
Сын Дэвида Бекхэма Ромео расстался с девушкой 16:37
Четыре кандидата смогут участвовать в выборах премьера Великобритании 16:37
Вице-президент «Лукойла» Матыцын может сменить Федуна на посту президента... 16:37
В TikTok показали, как использовать шампунь и кондиционер для кудрявых волос 16:35
Друг Николая Дроздова связал потерю сознания телеведущего с его трудолюбием 16:35
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Разработчик видеоигр Nexters передаст свои российские предприятия местному менеджменту

close
100%
Nexter

Европейская компания по производству видеоигр со штаб-квартирой на Кипре Nexters передаст российские дочерние предприятия в управление местного менеджмента. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение пресс-службы компании.

Кроме того, совет директоров предприятия принял решение о релокации большей части персонала из России, Украины и Белоруссии. Сотрудников перевезут на Кипр, в Армению и другие страны.

В конце июня в Nexters объявили о сокращении штата сотрудников на 25%. Речь шла о работниках на Кипре, в России, Турции, Грузии, Армении и других странах. По состоянию на 2021 год, штат Nexters составлял более 900 человек.

Nexters создали Андрей Фадеев и Борис Герцовский после знакомства в 2010 году. Компания стала публичной в результате объединения с одной из SPAC Ивана Таврина в августе 2021 года. Nexters владеет на территории России ООО «Некстерс Студио», ООО «Некстерс Онлайн и ООО «Гейм-Позитив». Компания разработала такие игры как Throne Rush, Hero Wars,Chibi Island и другие.

В начале июля сообщалось, что белорусская компания Wargaming, которая разработала популярные компьютерные игры World of Tanks и World of Warships, продала свой бизнес в Белоруссии и России.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть