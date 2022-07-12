Разработчик видеоигр Nexters передаст свои российские предприятия местному менеджменту

Европейская компания по производству видеоигр со штаб-квартирой на Кипре Nexters передаст российские дочерние предприятия в управление местного менеджмента. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение пресс-службы компании.

Кроме того, совет директоров предприятия принял решение о релокации большей части персонала из России, Украины и Белоруссии. Сотрудников перевезут на Кипр, в Армению и другие страны.

В конце июня в Nexters объявили о сокращении штата сотрудников на 25%. Речь шла о работниках на Кипре, в России, Турции, Грузии, Армении и других странах. По состоянию на 2021 год, штат Nexters составлял более 900 человек.

Nexters создали Андрей Фадеев и Борис Герцовский после знакомства в 2010 году. Компания стала публичной в результате объединения с одной из SPAC Ивана Таврина в августе 2021 года. Nexters владеет на территории России ООО «Некстерс Студио», ООО «Некстерс Онлайн и ООО «Гейм-Позитив». Компания разработала такие игры как Throne Rush, Hero Wars,Chibi Island и другие.

В начале июля сообщалось, что белорусская компания Wargaming, которая разработала популярные компьютерные игры World of Tanks и World of Warships, продала свой бизнес в Белоруссии и России.