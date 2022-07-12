Российский сервис аренды электросамокатов Whoosh продал бизнес в Европе эстонской компании

Российский сервис аренды электросамокатов Whoosh продал свой бизнес в Европе эстонскому сервису кикшеринга Prime. Об этом «Ведомостям» заявил основатель Whoosh Дмитрий Чуйко.

«Продать европейский актив пришлось из-за того, что в существующих реалиях ведение дел в странах ЕС осложнено», — отметил Чуйко.

По его словам, компания будет сосредоточена на развитии российского бизнеса. При этом сумму сделки он не назвал.

Представитель компании Whoosh добавил, что в рамках сделки будет продано 2,5 тыс. самокатов в Португалии и еще 2 тыс. в других странах.

7 июля белорусская компания Wargaming, которая разработала популярные компьютерные игры World of Tanks и World of Warships, продала свой бизнес в Белоруссии и России. Как стало известно, компания Wargaming со штаб-квартирой на Кипре передала другому лицу право на владение своим бизнесом в этих двух странах 1 июля.