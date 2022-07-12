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Минфин оценит необоснованные расходы государственных компаний

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Минфин России оценит необоснованные расходы государственных компаний, включая траты на аренду помещений и люксовый автопарк.

Для этого были разработаны методические рекомендации проведения оценки уровня операционных расходов компаний с государственным участием.

«Мониторинг направлен на выявление необоснованных расходов крупнейших госкомпаний, осуществляющих свою деятельность в том числе с привлечением средств федерального бюджета», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что к таким расходам могут относиться траты, которые не связаны с основным видом деятельности. Например, аренда дополнительных помещений или люксового автопарка.

«Документ устанавливает порядок сокращения таких расходов для их оптимизации», — добавили в министерстве.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов не исключил, что чиновники пересядут на «Лады».

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