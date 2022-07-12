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Силуанов призвал воссоздать систему предсказуемости курса рубля

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Глава российского Минфина Антон Силуанов в интервью изданию «Ведомости» заявил, что в стране нужно воссоздать систему предсказуемости курсообразования, действующую в условиях бюджетного правила.

Глава ведомства подчеркнул, что это необходимо в сегодняшней ситуации. По его словам, плавающий курс давит на укрепление рубля и негативно влияет на бюджет.

Силуанов ответил, что власти видят беспокойство экспортеров, включая металлургов, угольщиков, сельскохозяйственных предприятий —те компании, которые зависят от экспортной выручки. Сейчас она сокращается в рублях.

Также по словам Силуанова, ведомство планирует максимально переводить расчеты во внешней торговле на рубли.

«Возникает абсурдная ситуация: мы поставляем газ, получаем валюту и ее замораживают. Зачем нам это надо? Очевидно, что расчеты в евро или в долларах для нас неприемлемы», — сказал Силуанов. По его словам, остаются рубли или валюта, которой в России доверяет, или импорт, который интересен стране.

28 марта В Госдуме допустили переход на бартер в расчетах с недружественными странами. Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева заявила, что одной из следующих стадий при расчетах за российские товары с недружественными странами может стать переход на бартер или клиринг.

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