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На замену зарубежного ПО отечественным решили выделить более ₽37 млрд до 2024 года

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Правительство выделило 37,1 млрд рублей на замещение зарубежного ПО отечественным до 2024 года. Об этом во время выступления на стратегической сессии по развитию российского промышленного, общесистемного и прикладного программного обеспечения заявил зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

«Сейчас мы уже имеем до 2024 года бюджетные средства в размере 37,1 млрд на софинансирование создания и внедрения новых отечественных решений», — отметил Чернышенко.

По его словам, было создано 16 отраслевых комитетов по ключевым секторам промышленности и социальной сферы. Они же, в свою очередь, курируют 35 ИЦК, на площадке которых будут определены приоритетные направления, виды и классы замещаемого ПО.

Он добавил, что участники совещания должны до августа представить конкретные проекты замещаемого ПО, которые будут согласовываться комиссией по цифровому развитию. По планам, разработка российского ПО под нужны предприятий должна начаться в октябре.

1 июля замглавы по науке и развитию компании ИВК («Информационная внедренческая компания»), кандидат физических и математических наук Валерий Андреев заявил, что запрет американской Nvidia на продление и продажу российским компаниям лицензий на свое программное обеспечение (ПО) является опасным сигналом для IT-инфраструктуры всей страны, в том числе и для суперкомпьютеров.

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