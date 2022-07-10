L'Espresso: Кипр теряет деньги из-за западных санкций и сокращения турпотока из России

После присоединения Кипра к западным санкциям в отношении Российской Федерации местные жители не знают, как им быть, так как именно россияне были готовы много тратить на отдыхе и инвестировать в долгосрочные проекты. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на журнал L'Espresso.

В публикации отмечается, что город Лимассол с русскоязычной общиной численностью 50 тысяч человек является памятником дружбы между маленьким островом и «российским гигантом». С его помощью Кипр несколько десятилетий развивал отношения с инвесторами и туристами из РФ.

На сегодняшний день государство-член ЕС присоединилось к политике антироссийских санкционных мер. Из-за этого судьба общины и экономике, которая привыкла полагаться на нее, висит на волоске, утверждает издание.

В статье подчеркивается, что авиасообщения между двумя странами российские туристы были вторыми по численности после англичан, однако именно они были готовы тратить больше всех. По подсчетам местного правительства, остров может потерять более €600 млн. из-за сокращения потока туристов из РФ.

Ранее президент Кипра Никос Анастасиадис заявил, что санкционные меры против Российской Федерации нанесли удар по таким сферам экономики республики, как туризм, банковская деятельность и экспорт услуг.