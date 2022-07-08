В Госдуму внесли законопроект на право продажи драгоценностей Госфонда на внешнем рынке

Правительство внесло в Государственную думу законопроект, позволяющий Гохрану (федеральное казенное учреждение «Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней при Министерстве финансов Российской Федерации») продавать на внешнем рынке драгоценные металлы и драгоценные камни Госфонда. Об этом сказано на сайте нижней палаты парламента.

Законопроект устраняет правовую неопределенность при осуществлении отдельных операций по обработке драгоценных металлов и драгоценных камней, а также по их сортировке и классификации таких камней.

Для упрощения работы бизнеса вводится понятие «отходы драгоценных камней», исключающее требование по определению классификационных характеристик. Планируется отменить требование наличия вооруженной охраны при перевозке сырья с низким содержанием драгметаллов.

Предусматривается и разделение лицензируемой деятельности по приобретению у физлиц лома и отходов драгоценных металлов на скупку ювелирных изделий из драгметаллов и (или) драгоценных камней.

Гохран предлагается наделить правом на реализацию на внешнем рынке драгметаллов и драгоценных камней, отпущенных из Госфонда.