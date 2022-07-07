Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
«Почта России» заявила, что посольство Британии останется без писем из-за отказа... 13:04
Песков: в ситуации с Калининградом Москва надеется на лучшее, но готовится... 13:01
Тарантино признался, что часто смотрит «Свинку Пеппу» 13:00
Губерниев раскритиковал Вяльбе за слова о ситуации с призовыми... 12:59
Аферистка Анна Делви подарила эксклюзивный рисунок ведущей вечернего шоу 12:59
Песков: Россия надеется на приход к власти в Британии нацеленных... 12:56
Солистка «Тутси» Леся Ярославская рассказала, как спасала брак с военным 12:56
Посетители закусочной Нью-Йорка устроили погром из-за дополнительной платы за соус 12:55
Радиоактивные частицы со дна океана помогли ученым установить начало новой эпохи 12:55
В Кремле не считают идею Токаева о поиске маршрутов поставок нефти политически... 12:52
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

«Ъ» узнал о возможной продаже системы денежных переводов «Юнистрим»

close
100%
Depositphotos

Система денежных переводов «Юнистрим» может продать свой бизнес в России. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники.

Владельцы платежной системы «Юнистрим» начали искать покупателей на свой бизнес в России, отметили источники издания.

По их словам, бизнес компании в начале 2022 года оценивался в $100 млн. При этом сейчас его стоимость может составить уже $500 млн. В самой же компании опровергли информацию о возможной продаже бизнеса, хотя подтвердили, что периодически получают подобные предложения.

Юнистрим» — это международная платежная система денежных переводов, которая позволяет клиентам — физическим лицам отправлять и получать денежные переводы без открытия счета более чем в 300 тыс. пунктах в 100 странах мира.

В конце июня новостной портал «Московский комсомолец» сообщил, что введение комиссии на переводы с карт своих клиентов на карты сторонних банков и обратно — ожидаемая мера и логическое завершение цифровой трансформации сервисов кредитных организаций.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть