«Ъ» узнал о возможной продаже системы денежных переводов «Юнистрим»

Система денежных переводов «Юнистрим» может продать свой бизнес в России. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники.

Владельцы платежной системы «Юнистрим» начали искать покупателей на свой бизнес в России, отметили источники издания.

По их словам, бизнес компании в начале 2022 года оценивался в $100 млн. При этом сейчас его стоимость может составить уже $500 млн. В самой же компании опровергли информацию о возможной продаже бизнеса, хотя подтвердили, что периодически получают подобные предложения.

Юнистрим» — это международная платежная система денежных переводов, которая позволяет клиентам — физическим лицам отправлять и получать денежные переводы без открытия счета более чем в 300 тыс. пунктах в 100 странах мира.

В конце июня новостной портал «Московский комсомолец» сообщил, что введение комиссии на переводы с карт своих клиентов на карты сторонних банков и обратно — ожидаемая мера и логическое завершение цифровой трансформации сервисов кредитных организаций.