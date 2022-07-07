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Токаев заявил о необходимости разнообразия поставок нефти из Казахстана

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Поставки нефти из Казахстана необходимо диверсифицировать. Об этом на совещании по развитию транспортно-транзитного потенциала страны заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

«Стоит важная задача по диверсификации поставок нефти. Приоритетным направлением является Транскаспийский маршрут», — отметил Токаев.

Он добавил, что правительство вместе с компанией «Самрук-Казына» должно принять меры, которые позволят увеличить мощности нефтепроводов Атырау — Кенкияк и Кенкияк — Кумколь.

По его словам, сейчас также необходимо модифицировать «Казахстанские железные дороги» (КТЖ) в национальную транспортно-логистическую компанию. Это решение позволит улучшить работу компании по развитию транспортного потенциала страны. Кроме того, есть необходимость в трансформации портов, чтобы они стали крупнейшими хабами Каспийского моря.

5 июля Токаев в ходе телефонного разговора с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем заявил, что Казахстан готов использовать свой углеводородный потенциал, чтобы стабилизировать ситуацию на мировых и европейских рынках.

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