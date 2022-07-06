В Эстонии хотят заменить российские грузы для перевозки на казахстанские

Эстонская государственная железнодорожная компания Operail хочет заменить российские товары, которые она больше не может перевозить из-за санкций, на грузы из Казахстана, Узбекистана и Туркменистана. Об этом глава компании Рауль Тоомсалу рассказал телеканалу ERR.

«В прошлом году мы перевозили в среднем 1,2 млн тонн грузов в месяц. В первой половине текущего года, и особенно в июне, снижение грузоперевозок было очень большим. Сейчас мы перевозим менее 500 тысяч тонн в месяц», — сказал Тоомсалу.

По его словам, из-за антироссийских ограничительных мер объемы грузоперевозок по железной дороге Эстонии сократились более чем на 60%. Компания ищет замещающие грузы в странах Центральной Азии — Казахстане, Узбекистане и Туркменистане, чтобы задействовать простаивающий подвижной состав.

Глава Operail добавил, что среди центральноазиатских стран наибольший потенциал в плане экономической заинтересованности в перевозке своих товаров через Балтийский коридор и Финляндию — у Казахстана. Оттуда можно было бы возить каменный уголь. Однако российская сторона в любой момент может решить не пропускать вагоны, направляющиеся в Эстонию, по своей железной дороге.

Накануне президент Эстонии Алар Карис заявил, что Москва и Таллин не должны разрывать дипломатические отношения и послы Эстонии и России должны продолжать свою работу.