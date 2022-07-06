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В Японии заявили, что у страны нет другого выбора, кроме как покупать российский газ

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Gleb Garanich/Reuters

Президент крупной японской транспортной компании в сфере грузовых перевозок Mitsui OSK Lines Такеши Хасимото заявил, что у страны нет другого выбора, кроме как покупать российский газ. Такое мнение он выразил в беседе с изданием Financial Times.

«Япония не может отказаться от импорта российского СПГ (сжиженного природного газа) из-за резкого роста цен на энергоносители и ограниченных возможностей в сфере атомной энергетики», — сказал он.

Глава Mitsui OSK подчеркнул, что российское топливо дешево стоит в рамках долгосрочных контрактов с японской стороной. Это одна из основных причин, почему азиатское островное государство не хочет отказываться от импорта российского СПГ. Всего доля российского газа в объеме импорта Японии составляет 10%.

30 июня президент России Владимир Путин подписал указ о передаче оператора нефтегазового проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy в собственность государству. Правительство Японии выразило надежду, что решение сделать оператором проекта «Сахалин-2» российское ООО не будет ущемлять ее права.

Ранее 6 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что позиция Японии по отношению к России крайне недружественная, это мешает диалогу между странами.

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