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Bloomberg написало, что России удалось избежать худшего сценария рецессии

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Россия смогла избежать наихудшего сценария рецессии, который прогнозировали аналитики, пишет агентство Bloomberg.

Эксперты американского финансового холдинга JPMorgan Chase & Co. и одного из крупнейших международных финансовых конгломератов Citigroup Inc скорректировали свои прогнозы по спаду производства в России в 2022 году до 3,5% и 5,5% соответственно. Ранее эти структуры ожидали спад производства на уровне 7% и 9,6% соответственно. В компаниях предполагали, что экономический спад России может стать «самым глубоким спадом поколения».

Более мягкой рецессии Москве удалось добиться из-за стабилизации курса рубля, а также роста добычи и экспорта полезных ископаемых. За счет их продажи российская сторона нивелировала влияние западных санкций.

Как указывает издание, тем не менее российская экономика переживает самый резкий спад с 2009 года. Например, в мае производство автомобилей в стране сократилось на 97%.

В мае представитель Минэкономразвития России заявил, что страна впервые в современной истории входит в рецессию при высоком уровне мировых цен на сырьевые товары.

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