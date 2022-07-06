Toronto Star: Россия выстрелила по финсистеме НАТО, ответив эффективными мерами на санкции

Россия произвела выстрел по финансовой системе НАТО благодаря эффективным мерам, произведенным в ответ на антироссийские санкции. Об этом пишет канадская Toronto Star.

«Россия произвела выстрел по финансовой системе НАТО, ответив эффективными мерами на западные санкции. Кроме того, ситуация на Украине привела к новому финансовому порядку, в котором другие валюты могут оттеснить доллар», — отметил обозреватель статьи Фрэнка Джустра.

По его словам, одним из самых эффективных мер стало решение президента России Владимира Путина перевести расчеты за газ для недружественных стран на рубли. Это решение послужило началом процесса изменения финсистемы по всему миру. При этом новый экономический порядок будет строиться вокруг товарных валют, что еще сильнее ослабит влияние доллара и евро.

Он добавил, что Россия развивает торговые отношения с Китаем, Индией и Бразилией. При этом Путин хочет, чтобы страны БРИКС рассмотрели возможность создания новой международной резервной валюты, которая будет обеспечена золотом.

4 июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью изданию Polska Times заявил, что Россия не испытывает особых сложностей в ситуации с санкциями, наложенными странами Европы из-за ее специальной военной операции на Украине. По его словам, в краткосрочной перспективе антироссийские санкции неэффективны.