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В «БКС» ожидают, что доля безналичных расчетов составит до 76% к концу года

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Global Look Press

К декабрю 2022 года доля безналичных расчетов достигнет 75-76%. Темпы роста показателя с июля по декабрь будут соответствовать первому полугодию 2022-го или замедлятся. Такой прогноз «Газете.Ru» дал эксперт «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк.

«По итогам 2020 года доля безналичных платежей превысила 70%. Тогда взлет доли безналичных платежей произошел из-за предпринятых мер социального дистанцирования. По расчетам ЦБ, заслуга пандемии в росте таких платежей до начала 2021 года — 3 процентных пункта. Новые волны пандемии в меньшей степени влияли на ограничения в розничной торговле и сфере услуг. Ожидаем, что темпы роста доли безналичных платежей будут примерно соответствовать первой половине 2022 года или еще более замедлятся. С учетом продолжающегося роста денежной массы по итогам года доля безналичных расчетов может быть в рамках 75-76%», — отметил Миронюк.

По его словам, прогноз объясняется тем, что возможности, которые поощряют цифровые расчеты, уже исчерпаны.

«Доля может расти в первую очередь за счет постепенного отказа от расчета в наличных рублях в отдаленных регионах. В этом процессе важна цифровизация регионов и развитие сети банкоматов. Банкоматы являются не только способом обналичить средства, но и наоборот: в регионах с незначительным числом филиалов банков они дают возможность перевести наличные в цифровой вид и помогать делать множество платежных операций в безналичном виде», — уточнил Миронюк.

Эксперт указал, что в условиях потенциального ухудшения финансового положения банки сокращают банкоматные сети.

«Даже для поддержания числа банкоматов, которые устаревают (требуют замены и обслуживания), необходимы капиталовложения», — добавил Миронюк.

Как ранее сообщала первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, доля безналичных платежей в розничном обороте в 2021 году составила 73%, в первом полугодии 2022-го — 75%.

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