Politico: США потратят более $27 млн на воздушные шары для слежки за ракетами РФ и Китая

США планируют потратить $27,1 млн в 2023 финансовом году на проекты по использованию воздушных шаров военного назначения, в том числе для отслеживания ракет России и Китая, сообщает Politico.

По данным проекта бюджета Пентагона и экспертов, на которые ссылается издание, США планируют в будущем использовать военные аэростаты, оборудованные солнечными панелями и устройствами для наблюдения, для отслеживания гиперзвукового оружия. Их будут размещать на высоте 60-90 тыс. футов (18,3-27,4 км) над поверхностью Земли.

Как сообщил старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований США Том Карако, аэростаты могут стать основой для различных платформ — связи, передачи данных, разведки и отслеживании ракетных угроз.

Согласно бюджетной документации, за последние два года Пентагон уже потратил около $3,8 млн на проекты по созданию воздушных шаров.

Ранее сообщалось, что Пентагон запланировал выделить почти $18 млрд на разработку, производство и обслуживание перехватчиков ракет из КНДР или Ирана.