Посольство РФ в Турции: Анкара не оповещала о задержании российского сухогруза с зерном

Российское посольство в Турции заявило, что официальные лица не оповещали о задержании российского сухогруза, передает ТАСС.

«Турция нас официально об этом на данный момент не оповещала», — сказал собеседник агентства из дипмиссии.

Посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что представители турецкой таможни задержали российское грузовое судно по требованию Киева, на котором якобы перевозится украинское зерно. Он добавил, что на 4 июля запланировано «заседание следователей, на котором будет определена дальнейшая судьба судна».

Представитель турецкой таможни в порту Карасу не стал комментировать утверждения Киева.

Член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что власти региона пока также не подтверждают и не опровергают информацию о том, что в Турции могло быть задержано торговое судно, вышедшее из порта Бердянска.

Ранее источник в турецком порту Карасу рассказал, что российский сухогруз «Жибек жолы», который Украина обвиняет в перевозке своего зерна, с 1 июля ждал от турецких властей разрешения на заход в порт и разгрузку.