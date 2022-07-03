Bloomberg: ЕС может предоставить более €500 миллиардов на помощь Украине

Помощь Евросоюза на восстановление Украины может превысить €500 миллиардов, передает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

В материале издания говорится, что Украина представит план, объемом около 2 тысяч страниц, восстановления на форуме по реконструкции страны в швейцарском городе Лугано 4-5 июля. В нем указаны проекты в области инфраструктуры, безопасности, а также инвестиций в климат, цифровую экономику и диверсификацию энергоресурсов.

«Чиновники Европейского союза заявили, что блок из 27 членов, который в прошлом месяце официально признал Украину кандидатом, предоставит основную часть общей финансовой помощи, объем которой может превысить 500 миллиардов евро», — сообщает агентство.

По словам собеседника издания, украинское правительство обсудило черновик проекта с донорами, включая ЕС, которые предоставят свои отзывы в течение ближайших месяцев.

Ранее сообщалось, что во Франции решили выделить более €1 млн на восстановление Украины.