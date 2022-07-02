Ведущий Fox News заявил, что высочайшая инфляция при Байдене — это вина не только Путина

Говард Курц, ведущий американского телеканала Fox News, заявил в программе «Специальный репортаж», что рекордно высокая инфляция при президенте США Джо Байдене — это «не во всем вина Путина».

«Я не слышал, чтобы политик-демократ так часто говорил «Россия, Россия, Россия» после расследования Мюллера (о российском вмешательстве в выборы в США 2016 году). И не во всем виноват Путин», — сказал Курц.

Телеведущий отметил, что президент Байден с низкой долей вероятности сможет изменить к ноябрю ситуацию с ростом цен в стране. 8 ноября состоятся выборы в Палату представителей США. По словам Курца, цены на авиабилеты в Соединенных Штатах поднялись примерно на 40%. Шокирует и стоимость бензина на заправках. Это затмевает любые другие проблемы.

В середине июня Байден назвал инфляцию в стране «подлинным вызовом» для американских семей и возложил ответственность за нее на российского лидера Владимира Путина.

«Мы никогда не видели ничего подобного налогу (президента Российской Федерации Владимира) Путина сразу на еду и бензин», — заявил Байден.

Согласно приведенным им данным доклада Минтруда США, потребительские цены в стране повысились по итогам мая на 8,6% в годовом выражении. Это крупнейший рост с декабря 1981 года.

В начале июня стоимость бензина на автозаправках в США обновила исторический максимум, достигнув $4,81 за один галлон (3,785 литра).