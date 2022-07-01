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Премьер Японии Кисида: ликвидация оператора «Сахалин-2» не означает остановку поставок СПГ

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Сергей Красноухов/РИА «Новости»

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что указ президента России Владимира Путина о проекте «Сахалин-2» не означает, что поставки сжиженного природного газа (СПГ) сразу прекратятся. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы будем внимательно следить, какие требования будут в содержании контракта вследствие этого указа. Необходимо также продумать дальнейшие шаги вместе с компаниями», — сказал премьер-министр.

Кроме того, Кисида отметил, что СПГ не входил в пакет санкций, так как это было решением G7.

Ранее заместитель генерального секретаря правительства Японии Сэйдзи Кихара заявлял, что власти страны изучают влияние указа президента России Владимира Путина о проекте «Сахалин-2».

Накануне Путин подписал указ о создании в РФ компании, которой перейдут все права и обязанности оператора «Сахалин-2» Sakhalin Energy.

В Sakhalin Energy «Газпрому» принадлежит 50% плюс одна акция, Shell — 27,5% минус одна акция, а японским Mitsui и Mitsubishi — 12,5% и 10% соответственно. Решение принято в связи «с недружественными и противоречащими международному праву» действиями США и «примкнувших» к ним, направленными на введение антироссийских санкций.

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