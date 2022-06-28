Wirtualna Polska: «Газпром» получит счет от Польши за прекращение поставок газа

Польша собирается выставить счет российскому «Газпрому» за прекращение поставок газа. Об этом сообщает Wirtualna Polska, ссылаясь на заявление министра государственных активов страны Яцека Сасина.

«Мы намерены призвать «Газпром» к ответу за решение о прекращении поставок газа в Польшу. Мы уже договорились с руководством Польской нефтегазовой компании (PGNiG) по этому вопросу. Не может быть так, чтобы такого рода решения принимались в одностороннем порядке», — отметил Сасин.

По его словам, в Польше достаточно газа, как для потребителей, так и для объектов экономики, несмотря на действия России. Кроме того, страна пользуется трубопроводами других стран для реверсов. При этом газовые хранилища страны заполнены на 100%, что говорит о предусмотрительной политике.

Он добавил, что прекращение поставок газа 27 апреля привело к нарушению договоренностей с регулятором PGNiG. Поэтому организация может в законном порядке предъявлять претензии по поводу прекращения поставок, пользуясь правами, предусмотренными законом.

27 июня Пшемыслав Пяста в статье для Myśl Polska написал, что польское правительство, стараясь перехитрить президента России Владимира Путина, спровоцировало в стране серьезные проблемы с энергетикой.