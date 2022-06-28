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Wirtualna Polska: «Газпром» получит счет от Польши за прекращение поставок газа

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Matthias Rietschel/AP

Польша собирается выставить счет российскому «Газпрому» за прекращение поставок газа. Об этом сообщает Wirtualna Polska, ссылаясь на заявление министра государственных активов страны Яцека Сасина.

«Мы намерены призвать «Газпром» к ответу за решение о прекращении поставок газа в Польшу. Мы уже договорились с руководством Польской нефтегазовой компании (PGNiG) по этому вопросу. Не может быть так, чтобы такого рода решения принимались в одностороннем порядке», — отметил Сасин.

По его словам, в Польше достаточно газа, как для потребителей, так и для объектов экономики, несмотря на действия России. Кроме того, страна пользуется трубопроводами других стран для реверсов. При этом газовые хранилища страны заполнены на 100%, что говорит о предусмотрительной политике.

Он добавил, что прекращение поставок газа 27 апреля привело к нарушению договоренностей с регулятором PGNiG. Поэтому организация может в законном порядке предъявлять претензии по поводу прекращения поставок, пользуясь правами, предусмотренными законом.

27 июня Пшемыслав Пяста в статье для Myśl Polska написал, что польское правительство, стараясь перехитрить президента России Владимира Путина, спровоцировало в стране серьезные проблемы с энергетикой.

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