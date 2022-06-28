Kauppalehti: Финляндия закрыла проект по строительству АЭС с участием России

По информации финского издания Kauppalehti, проект строительства АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии с участием России сорван, что отразится на целях Хельсинки по достижению углеродной нейтральности.

Атомная электростанция должна была повлиять на рост потребления электричества и сокращения выбросов.

40% энергии планировалось производить на АЭС. При таком раскладе Финляндии удалось бы достичь углеродной нейтральности к 2035-му году.

В мае проект с участием Росатома закрыли.

Ранее сообщалось, что «Новую сырьевую ловушку» готовит президент России для западных стран, сообщают немецкие СМИ. По данным журналистов, Владимир Путин может договориться с властями Боливии о помощи в разработке месторождений лития. Эта южноамериканская страна обладает крупнейшими в мире запасами металла, который применяется во множестве сфер – от электроники и металлургии до медицины и ядерной энергетики.