Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Экс-хоккеист НХЛ Семин оценил жизнь в США фразой «Всегда рвался в Россию» 08:32
В Росгидрометцентре рассказали, когда в Москве станет менее жарко 08:32
В Амурской области дети устроили заплыв в сточной канаве 08:21
Россиянам назвали четыре заготовки из огорода, которые можно сделать уже в июне 08:19
Додон рассказал, зачем Молдавии предоставили статус кандидата в ЕС 08:17
Российские хоккеисты оказались вне тройки лучших бомбардиров Кубка Стэнли — 2022 08:10
Российское предприятие начало работать по сокращенной рабочей неделе 08:02
В России вырос спрос на пиратский Windows после приостановки официальных продаж... 07:59
Президент Эквадора Лассо: власти страны снизят цены на топливо под давлением... 07:52
Хоккеист «Колорадо» Кадри жестко ответил хейтерам после победы в Кубке... 07:50
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Bloomberg: Путин доводит экономику Германии до предела, сокращая поставки газа

close
100%
Gleb Garanich/Reuters

Президент России Владимир Путин доводит немецкую экономику до предела. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Обозреватели агентства утверждают, что российская сторона сократила поставки газа на 60% по основному трубопроводу «Северный поток». Отмечается, что после этого специалисты в администрации канцлера ФРГ Олафа Шольца начали изучать возможные варианты событий. В итоге они пришли к выводу, что ни один из них не поможет собрать необходимое количество газа к предстоящей зиме.

Глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер признал, что сложившаяся ситуация стала «отрезвляющей». Он выразил опасения, что расточительное сжигание газа в холодную зиму может привести к очень тяжелому положению.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц предупредил о необходимости быть готовыми в росту стоимости цен на энергоносители на фоне событий на Украине.

В первой половине июня Шольц заявил, что страна должна быстро и безопасно обрести независимость от российской стороны в области энергоснабжения, а также выразил поддержку Восточной Германии в вопросе преодоления последствий антироссийских санкций.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть