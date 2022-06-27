В Госсовете предложили зафиксировать цену газомоторного топлива для перевозчиков

Рабочая группа Госсовета по энергоэффективности направила в кабмин предложение зафиксировать цену газомоторного топлива для перевозчиков, в частности сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на протокол заседания рабочей группы от 19 апреля 2022 года.

Как рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков, сейчас СПГ в России использует небольшое количество транспорта, но само это направление перспективно.

Из протокола следует, что СПГ по льготной цене могли бы приобретать перевозчики пассажиров по регулируемым тарифам в регионах. Компании, которые заключат контракты с муниципальными или региональными властями и будут сдерживать цены на социально приемлемом уровне, смогут рассчитывать на субсидии из местных и региональных бюджетов, пояснил директор по развитию городского транспорта Центра экономики инфраструктуры (ЦЭИ) Евгений Алексеев.

По данным зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрия Гусева, стоимость СПГ за последние два года увеличилась примерно в полтора раза и в данный момент составляет примерно 30–35 рублей за 1 кг.

Издание отмечает, что пока Минэнерго не видит необходимости регулировать цены для отдельных категорий транспорта, но может рассмотреть различные варианты балансировки в случае резких колебаний цен.

По мнению опрошенных изданием экспертов, данная мера могла бы помочь перевозчикам с регулируемыми тарифами, так как рентабельность их бизнеса снижается из-за роста цен на газ. Они также подчеркивают, что пока непонятно, за чей счет будут сдерживаться цены. В том случае, если государство будет выделять субсидии для производителей СПГ, то никто не потеряет от этой инициативы, однако, если же самих производителей СПГ обяжут продавать его по фиксированной цене, то цены могут увеличить для остальных покупателей, чтобы компенсировать издержки.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что Россия может нарастить потенциал производства сжиженного природного газа до 100 млн тонн в год.