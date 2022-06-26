Матвиенко назвала заморозку счетов россиян за рубежом геноцидом

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась в беседе с белорусским телеканалом СТВ о заморозке банковских счетов граждан Белоруссии и России за рубежом.

«Мы видим, что произошло. Без суда, без следствия заморожены резервы Российской Федерации, без суда замораживаются счета россиян и белорусов (за рубежом) по этническому принципу», — заявила политик.

Она также назвала случившееся дискриминацией и геноцидом.

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина рассказала, что недружественные страны заморозили резервы Банка России на общую сумму около $300 млрд, при этом точная цифра непостоянна и может меняться каждый день.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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