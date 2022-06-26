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Экс-министр финансов США Саммерс считает рецессию в стране «почти неизбежной»

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John Minchillo/AP

Бывший министр финансов США, профессор Гарвардского университета Ларри Саммерс заявил, что что рецессия в стране «почти неизбежно» наступит в ближайшие два года, но есть риск, что это может произойти раньше. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Я думаю, что рецессия почти неизбежна. Вероятность ее наступления в течение следующих двух лет 75%-80%, и, безусловно, существует реальный риск того, что она наступит раньше», — сказал экс-министр.

Нынешняя глава Минфина Джанет Йеллен признала, что инфляция в США удвоилась и продолжит рост в следующем году.

Саммерс предупреждал о недопустимости масштабных госрасходов, предполагающихся по плану президента Джо Байдена. Экс-министр считает, что итогом станет перегрев экономики и неуправляемая инфляция, а за этим последует рецессия. В ответ на это Йеллен заявила, что Саммерс не прав в своих прогнозах.

Инфляция в США стала заметно ускоряться в марте и апреле — до 4,2%. Летом рост цен достиг 5,4% и после небольшого спада в августе вернулся к 5,4% в сентябре. Это максимум за последние 13 лет. При этом цель по инфляции для США, то есть тот самый нормальный уровень, — 2%.

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