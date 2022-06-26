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Россияне лидируют по покупкам недвижимости в турецкой Анталье

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Граждане России лидируют по покупкам недвижимости в турецкой Анталье. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Председатель правления компании «Helmann» Селман Озгюн заявил, что Анталья является одним из самых привлекательных регионов Турции в плане вложения инвестиций в недвижимость. По этому показателю «туристическая столица» Турции уступает лишь Стамбулу. Регион также лидирует по числу разместившихся здесь иностранных граждан.

В целом за последние пять лет Анталии было продано 41,7 тыс. объектов недвижимости, россияне приобрели 7978 из них, граждане Ирана — 4396 и Германии — 3848. В первую десятку стран входят также Казахстан, Ирак, Украина, Швеция, Норвегия, Великобритания и Дания.

«Сюда приезжают на постоянное проживание со многих уголков мира. Не прекращаются инвестиции местных и мировых брендов», — пояснил Озгюн.

Оценивая разнообразие Турции в сфере туризма, президент Ассоциации туристических агентств Турции Фируз Баглыкай заявил, что Турция является настолько важным игроком, что ей «не нужно проявлять себя» на мировом туристическом рынке, и что ей удалось стать одним из предпочтительные направления в мире при любых обстоятельствах.

Ранее на этой неделе глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила об увеличении количества рейсов из России в Турцию более чем на 50%, — с 290 до почти 450 в неделю.

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