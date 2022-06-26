Россиян предупредили о подорожании услуг ЖКХ с 1 июля

Заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил об увеличении в июле платы за коммунальные услуги, предает «Прайм».

Он напомнил, что тарифы в сфере ЖКХ пересчитываются раз в год, а максимальные индексы удорожания коммунальных услуг определяются для каждого региона отдельно. В среднем платежи вырастут на 3,5-5%.

Так, в Москве и Дагестане тарифы вырастут на 6%, в Петербурге, Чечне, Татарстане и Крыму подорожание будет на 6%, а в Челябинской и Ульяновской области — на 3,4%.

По словам юриста, для каждого региона правительство РФ утверждает верхнюю планку для индексации, однако возможность «воспользоваться этим максимальным значением или нет – зависит от конкретной экономической ситуации в регионе».

Соловьев также напомнил, что граждане, у которых более 22% получаемого дохода уходит на оплату ЖКХ, имеют право на субсидию.

Ранее россиян предупредили, что управляющие многоквартирными домами компании могут подать в суд на должников по ЖКХ через 3-6 месяцев.