Путин заявил, что в усилении инфляции виновата безответственная работа стран G7

Президент России Владимир Путин заявил, что резкое усиление инфляции произошло из-за безответственной работы на протяжении нескольких лет стран G7. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Резкое усиление инфляции не вчера произошло — это результат нескольких лет, стало это результатом многолетней, причем подчеркну, безответственной макроэкономической политики стран большой семерки», — сказал Путин.

Он также отметил, что спецоперация России на Украине не стала главной причиной сложившейся ситуации.

Ранее Путин заявлял о циничном отношении западных стран к проблемам с продовольствием в развивающихся странах. Он отметил, что скачок цен на зерно больше всего ударил по развивающимся рынкам, в то время как западные страны «искусственно развивает истерику» из-за проблем с доставкой украинского зерна, которой Россия не препятствует.

Сообщалось, что в США призвали президента страны Джо Байдена перестать винить Россию в кризисе внутри государства.