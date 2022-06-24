«Известия» сообщили, что магазины duty free в аэропортах России откроются к августу

Магазины duty free (беспошлинной торговли) в аэропортах страны могут открыть продажи для пассажиров, вылетающих из России в государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в начале августа. Об этом пишет издание «Известия» со ссылкой на сообщение пресс-секретаря группы «Аэродинамика» (управляет аэропортами Сочи, Анапы и Краснодара) Виталия Коренюгина.

По его словам, закон об этом одобрил Совфед, дальше должен подписать президент России Владимир Путин. Затем Федеральная таможенная служба (ФТС) должна определить правила продажи для пассажиров, вылетающих в ЕАЭС.

«По оптимистичным прогнозам, запуск продаж случится не раньше 1 августа 2022 года», — сказал Коренюгин.

В состав ЕАЭС входят пять стран — Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.

1 июня председатель совета директоров аэропорта «Внуково» Виталий Ванцев сообщил, что владельцы аэропортов обратились к российским властям за разрешением открыть магазины duty free для пассажиров внутренних рейсов. Воздушные гавани попросили ввести такие магазины до конца 2023 года.