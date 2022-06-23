Глава ФРС США Пауэлл признал, что слова Байдена о «путинском подорожании» были ложью

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл признал, что слова американского президента Джо Байдена о том, что рекордная инфляция в стране является «путинским подорожанием», были ложью. Об этом сообщает телеканал Fox News.

В ходе слушаний в одном из комитетов сената республиканец Билл Хагерти указал на то, что в январе 2021 года, когда Байден вступил в должность, инфляция составляла 1,4%, а к декабрю того же года выросла до 7%. При этом с начала российской спецоперации этот показатель постепенно вырос до нынешнего уровня в 8,6%, добавил он.

Приведя эти статистические данные, политик спросил главу ФРС, считает ли он политику России «основной движущей силой» роста цен, как об этом говорит администрация Байдена. Пауэлл в ответ признал, что инфляция была высокой и до событий на Украине.

«Я рад, что вы согласны со мной, что это неправда», — сказал Хагерти.

Ранее бывший американский министр образования Билл Беннетт заявил, что рекордный рост цен на топливо в США является делом рук президента государства Джо Байдена, а не его российского коллеги Владимира Путина или нефтяных компаний, которых американский лидер винит в этом.

Байден не раз заявлял, что к росту цен на бензин и продукты питания во всем мире, и в США в частности, привела военная спецоперация России на Украине. Так, в одном из своих выступлений он сказал, что у президента России Владимира Путина «есть проблема» и «он стал ее причиной», США в свою очередь «не позволят ему распространить эту проблему на остальной мир». Байден также обвинил Путина в рекордной инфляции в США.