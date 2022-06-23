Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Жительница Уфы обнаружила в кровати 7-летней внучки незнакомого мужчину 09:34
В Сеченовском университете наладили полный цикл производства лекарств 09:33
The Sun: Мать-одиночка с 9 сыновьями нашла нового партнера и забеременела девочкой 09:32
НХЛ выступила с заявлением по поводу победного гола «Колорадо»... 09:31
Врач перечислила неожиданные причины появления грибковых инфекций 09:31
Новые власти Херсонской области заявили, что у ВСУ «ноль перспектив... 09:30
Врач объяснил, почему может выпасть прямая кишка 09:28
Минобрнауки сообщило о хакерских атаках на российские вузы из Европы и... 09:27
Названы любимые литературные жанры отдыхающих россиян 09:22
Telegram уличили в передаче данных Google 09:19
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Застройщики стали выкупать квартиры у дольщиков

close
100%
Алексей Майшев/РИА «Новости»

Как сообщил глава центра новостроек компании «Этажи» Сергей Зайцев изданию «Известия», в настоящее время девелоперы начали предлагать квартиры в новостройках в продажу, а через год они уже сами готовы выкупить это же самое жилье по цене на 8% выше.

В некоторых стоимость недвижимости возрастает и в 25%, но застройщики все равно их выкупают.

Такая практика уже замечена в ГК «Самолет», являющейся крупнейшим застройщиком в стране. Зайцев считает, что подобные программы могут быть актуальны в городах с большим количеством покупателей-инвесторов.

В компании действуют две акции. Застройщик гарантированно может выкупить квартиру после завершения строительства дома по цене выше изначальной на 8% или продать третьему лицу, но уже рыночной стоимости готового жилья.

Ранее президент Владимир Путин поддержал Набиуллину в выступлении против досрочного раскрытия эскроу-счетов. Глава российского Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина в ходе заседания президиума Госсовета выступила против предложения вице-премьера Марата Хуснуллина об изменении механизма раскрытия эскроу-счетов, сообщает ТАСС.

Глава ЦБ объяснила свою позицию тем, что подобный механизм кредитования работает для того, чтобы избежать появления обманутых дольщиков и напомнила, что средства на эскроу-счетах принадлежат гражданам, а не застройщикам.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть