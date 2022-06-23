«Ъ»: ретейлеры начали ввозить в Россию электронику через параллельный импорт

«Связной» является первым из крупных ретейлеров, который подтвердил, что начал ввозить в Россию электронику через параллельный импорт. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как рассказал изданию представитель данной компании, речь идет о смартфонах, ноутбуках, смарт-часах компаний Samsung, Apple, а также игровых консолях PlayStation, Xbox и Nintendo. По его словам, всего ассортимент расширился более чем на сто товарных позиций.

В «Связном» также заявили, что полученные по параллельному импорту товары будут стоить на 10-20% дороже аналогов, ввезенных в Россию до начала специальной военной операции на Украине. Как указал президент компании Алексей Вуколов, в целом на рынке докризисных запасов хватит еще на два-три месяца.

В ретейлере добавили, что на товары, ввезенные по каналам параллельного импорта, он дает официальную гарантию. Кроме того, в организации пообещали, что проблем с активацией устройств не будет, так как они предназначены для стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Ранее Государственная дума приняла закон, который предполагает легализацию параллельного импорта в Россию.

До этого первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил о восстановлении импорта в Россию на 75% от показателей февраля.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.