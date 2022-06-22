Белый дом: США не будут вводить санкции против стран, импортирующих зерно из РФ

Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джон Файнер заявил, что Соединенные Штаты не намерены вводить санкции в отношении предприятий и стран за импорт российского зерна. Об этом сообщает РИА «Новости».

Файнер подчеркнул, что Штаты не планируют становиться на пути у экспорта российского зерна, а санкции не распространяются на продукты питания РФ.

«Более того, мы хотим четко донести до распространителей пищевой продукции и других стран, что они могут импортировать российское зерно без какого-либо риска попасть в наши санкционные списки», — рассказал Файнер.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров подтвердил информацию о подготовке к переговорам в Стамбуле по вопросу вывоза зерна с территории Украины.

До этого телеканал A Haber со ссылкой на источники в администрации президента Турции сообщил, что встреча делегаций Турции, России, Организации объединенных наций (ООН) и Украины по «зерновой проблеме» состоится на следующей неделе в Стамбуле.