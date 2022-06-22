«Роснефть» начинает крупный лесоклиматический проект, который обеспечит поглощение 10 млн тонн СО2

Компания «Роснефть» в рамках ПМЭФ заключила соглашение о сотрудничестве с Рослесхозом и СПбГЛТУ им.С.М.Кирова, сообщает пресс-служба компании.

Сотрудничество предполагает реализацию проекта, который позволит раскрыть потенциал поглощения парниковых газов лесами страны. Проект будет реализован в Красноярском крае и обеспечит поглощение 10 млн тонн СО2.

По словам директора департамента экологической эффективности «Роснефти» Виктории Сапожниковой, компания намерена стать флагманом развития лесоклиматических проектов в России. Данный проект является одним из ключевых для компании.

«Совместно с учеными ведется разработка методологии реализации климатических проектов, которая может стать прообразом национальных стандартов в этой сфере. Для этого специалистами компании проведена масштабная подготовительная работа по ряду направлений», — уточнила она.

По ее словам, отечественный бизнес заинтересован в развитии климатического потенциала, так как он позволяет реализовать национальные конкурентные преимущества на глобальном уровне.

«Такие проекты позволяют не только и не столько генерировать некие условные единицы сокращения выбросов парниковых газов, но и дают существенные дополнительные эффекты, в том числе для биоразнообразия и суммарного положительного воздействия на экосистемы», — подчеркнула она, выразив уверенность в том, что, взаимодействуя с министерствами по землям сельскохозяйственного значения, «Роснефти» удастся внести свой вклад в потенциал экологического развития России.

Как отметил научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян, оценки Минприроды и данные ОНН по углеродному балансу управляемых российских лесов не совпадают почти на 1 млрд тонн СО2. Он считает, что хоть «экономическая роль лесов огромна, но оценивать лес только как древесину - абсолютно неадекватно».

«Роль лесов нельзя принижать, они имеют большое значение для углеродного баланса. Мы должны быть готовы к тому, что российские леса для мирового сообщества будут «самыми грязными и практически лишенными способности поглощать углерод». В иерархии они будут стоять на последнем месте, поэтому свою точку зрения необходимо отстаивать», — уверен он.

Также председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов отметил, что расклад в глобальной энергетике вынуждает инвесторов пересматривать подход к экологическим стандартам.

«Поэтому Россия должна проактивно добиваться признания собственной методологии учета поглощающей способности своих лесов. Двойные стандарты европейцев никуда не денутся, но зеленая дипломатия должна помогать налаживать взаимоотношения», — сказал эксперт.