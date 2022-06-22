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Центральный банк Чехии повысил ключевую ставку до 7% впервые с 1999 года

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Global Look Press

Чешский национальный банк повысил ключевую ставку на 1,25 процентных пункта, до 7%. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь финансового регулятора Маркета Фишерова, пишет ТАСС.

«Чешский национальный банк принял решение повысить ключевую ставку на 1,25 процентных пункта, до 7%», — отметила она.

Показатель стал самым высоким в стране с 1999 года. Центробанк страны рассчитывает, что решение повысить ставку должно поддержать финансовую и ценовую стабильность, а также защитить сбережения граждан от обесценивания.

По словам пресс-секретаря регулятора, повысить ключевую ставку было необходимо из-за роста инфляции в республике. Рост цен в Чехии в мае достиг рекордных значений за последние почти 30 лет. В годовом выражении показатель составил в мае 16% против 14,2% в апреле. Это наихудшее значение с конца 1993 года. Тогда инфляция была зафиксирована на уровне 18,2%.

На прошлой неделе сообщалось, что комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии (MPC) повысил банковскую ставку на 0,25 процентных пункта, до 1,25%. Это стало максимумом за 13 лет. В январе 2009 года ставка находилась на отметке в 1,5%.

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