Путин установил новый временный порядок выплат по еврооблигациям

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о новом временном порядке выплат по еврооблигациям. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ, в частности, устанавливает особенности работы с иностранными депозитариями, ведения специальных счетов, индексации зачисленных на них средств и выплаты купонов по бондам.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Ранее в Министерстве финансов Российской Федерации заявили, что задержка выплат дополнительных процентов по евробондам «Россия-2022» связана с действиями иностранных финансовых посредников, ведомство готово к урегулированию претензий.

До этого Bloomberg сообщил о не дошедших до держателей выплатах по российским евробондам.

По данным агентства, невыплаченная сумма составила порядка $100 млн: по еврооблигациям со сроком погашения в 2026 году на сумму $71,25 млн и €26,5 млн ($28,5 млн) со сроком погашения в 2036 году. После этого начался отсчет 30-дневного грейс-периода — фиксированного срока, за который нужно исправить ситуацию.