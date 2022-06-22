Путин обвинил Запад в проведении безответственного макроэкономического курса

Президент России Владимир Путин заявил, что страны Запада проводят безответственный макроэкономический курс, включая печатный станок и бесконтрольную эмиссию, что негативно сказывается на благополучии всех стран. Об этом глава государства сказал в своем обращении к участникам делового форума БРИКС.

«Заниматься развитием бизнеса предпринимателям наших стран приходится в непростых условиях, когда западные партнеры пренебрегают базовыми принципами рыночной экономики, свободной торговли, неприкосновенности частной собственности», — сказал Путин.

Также президент добавил, что политически мотивированные санкции усиливают механизмы давления на конкурентов, рушат транспортно-логистические цепочки. Это, по словам Путина, наносит ущерб интересам бизнеса в глобальном масштабе.

Ранее газета The New York Times писала, что антироссийские санкции, которые должны были задушить экономику России, не смогли привести к результату.