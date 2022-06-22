Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Сенатор Цеков: украинские беженцы первыми пострадают при наплыве мигрантов... 16:48
В Кургане четырехлетняя девочка пожаловалась на побои отчима соседям 16:47
Госдеп заявил, что понимает российские озабоченности в сфере безопасности 16:47
В Тольятти 39-летний мужчина убил собутыльника табуреткой 16:47
Специалист Чумаков перечислил особенности в поведении сливающего данные компании... 16:34
Президент Науседа: Литва готова к отключению от энергокольца БРЭЛЛ за остановку... 16:34
В сети обсуждают фото афганского беженца, подозрительно сильно похожего... 16:32
У москвички изъяли сумку Furla при вылете из Германии 16:32
В Тверской области бомж вынес с дачи 50 метров медного кабеля и сварочный... 16:31
Специалист по полимерам рассказал о работе над новой кожей... 16:31
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Путин обвинил Запад в проведении безответственного макроэкономического курса

Президент РФ Путин заявил, что Запад пренебрегает базовыми принципами мировой экономики

Президент России Владимир Путин заявил, что страны Запада проводят безответственный макроэкономический курс, включая печатный станок и бесконтрольную эмиссию, что негативно сказывается на благополучии всех стран. Об этом глава государства сказал в своем обращении к участникам делового форума БРИКС.

«Заниматься развитием бизнеса предпринимателям наших стран приходится в непростых условиях, когда западные партнеры пренебрегают базовыми принципами рыночной экономики, свободной торговли, неприкосновенности частной собственности», — сказал Путин.

Также президент добавил, что политически мотивированные санкции усиливают механизмы давления на конкурентов, рушат транспортно-логистические цепочки. Это, по словам Путина, наносит ущерб интересам бизнеса в глобальном масштабе.

Ранее газета The New York Times писала, что антироссийские санкции, которые должны были задушить экономику России, не смогли привести к результату.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть