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Путин заявил, что в России могут открыться индийские сетевые магазины

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Javed Dar/Global Look Press

В России могут открыться индийские сетевые магазины. Об этом президент Владимир Путин заявил в своем приветственном слове к участникам Делового форума БРИКС (группа из пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР), пишет РБК.

Кроме того, на российском рынке может увеличиться доля китайских автомобилей. По словам главы государства, российские деловые круги в условиях санкций наращивают контакты с бизнесом из Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Присутствие российских товаров в странах БРИКС тоже расширяется.

«Заметно растут объемы поставок российской нефти в Китай, в Индию. Динамично развивается сотрудничество в сфере сельского хозяйства. Россия экспортирует в государства БРИКС значительные объемы удобрений», — отметил Путин.

Кром того, российские IT-компании расширяют свою деятельность в Индии и Южной Африке. Спутники российского производства обеспечивают телевещанием 40 млн жителей Бразилии.

Накануне газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники написала, что правительство Индии настоятельно рекомендует государственным нефтяным компаниям импортировать в больших объемах российскую нефть, которая поставляется со скидкой.

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