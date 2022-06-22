Путин заявил о проработке единой резервной валюты стран БРИКС

Президент РФ Владимир Путин рассказал в приветственном слове участникам Делового форума БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) о проработке международной резервной валюты, передает ТАСС.

«Прорабатывается вопрос создания международной резервной валюты на основе корзины валют наших стран», — сказал он.

Глава государства отметил, что представители бизнеса РФ взаимодействуют с деловыми сообществами стран БРИКС по развитию транспортной инфраструктуры, логистики и производственных цепочек.

Ранее стало известно, что созданный странами БРИКС Новый банк развития (НБР) намерен к 2026 году довести общий пакет одобренных кредитов на проекты до $60 млрд.

До этого глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что Новый банк развития, который создали страны БРИКС, может сыграть важную роль для стран — членов этого сообщества в смягчении последствий нарастающего кризиса.