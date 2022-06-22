Глава Минфина Силуанов заявил об «очень сложном» будущем бюджете России

Проектируемый российский бюджет достаточно сложный. Об этом во время выступления на заседании президиума Госсовета по строительству и ЖКХ заявил глава Минфина Антон Силуанов.

«Важно, что сейчас действительно у нас очень сложный бюджет, и надо уложиться в те параметры планируемого бюджета, которые мы рассматриваем сейчас в правительстве», — отметил Силуанов.

По его словам, для правильного распределения средств необходимо работать совместно с регионами России. Кроме того, есть достаточно возможностей для привлечения частных денег вместе с государственными.

Он добавил, что деньги из бюджета необходимо не просто раздавать, а структурировать проекты совместно с бизнесом. В противном случае никаких средств хватать не будет.

17 июня Силуанов, отвечая на вопрос о шансах России слезть с «нефтяной иглы», заявил, что объемы доходов российского бюджета не слишком уменьшатся в части экспорта углеводородов или других сырьевых товаров из-за нефтяного эмбарго. Он отметил, что эти товары Россия перенаправит на другие рынки.