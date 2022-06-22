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Хуснуллин оценил развитие стройотрасли и ЖКХ в ₽160 трлн до 2030 года

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Финансирование стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ России до 2030 года потребует не менее 160 трлн рублей. Об этом на заседании президиума Государственного совета заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Общая стоимость программы до 2030 года с учетом всех источников составляет 160 трлн рублей, из них федеральный бюджет — порядка 30 трлн рублей», — отметил Хуснуллин.

По его словам, если финансирование не будет снижаться, то запланированных средств должно хватить для реализации программы. При этом дополнительная потребность в финансировании может быть покрыта за счет кредитов и средств Федерального фонда благосостояния.

Он добавил, что программа обязательно окупится. То есть при больших возложениях будет получена еще большая прибыль. При этом к 2030 году будет возведено порядка 1 млрд кв. м жилья, а свыше 1 млн человек дополнительно будут обеспечены работой в отрасли.

21 июня президент России Владимир Путин заявил, что для решения проблемной ситуации с жильем в стране необходимы миллиарды квадратных метров. Как считает Путин, надо сломать устоявшиеся стереотипы и вкладывать в реальные активы, а именно — стройку.

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