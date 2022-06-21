Силуанов заявил, что в России не нужно «плодить» фонды для поддержки отраслей

Министр финансов Антон Силуанов считает, что в России не стоит «плодить» фонды поддержки различных отраслей. Об этом министр сказал на совещании у президента России Владимира Путина, пишет ТАСС.

По его мнению, достаточно одной организации — Фонда развития промышленности.

«У нас Фонд развития промышленности может выдавать средства займов и на строительные материалы. Зачем плодить сущности. <…> Есть Фонд развития промышленности. Пожалуйста, обращайтесь туда. <...> Надо ли создавать при каждом министерстве такой фонд?», — сказал Силуанов.

По его словам, в Фонд поддержки промышленности, который открыли при министерстве промышленности, уже направили 200 млрд рублей. Частично эти деньги уже возвращаются обратно, это около 40 млрд рублей.

Глава Минфина напомнил о недавно принятом решении о докапитализации Фонда развития промышленности.

Накануне Силуанов заявил, что расходы на обслуживание госдолга России к 2025 году будут превышать 2 трлн рублей даже при умеренных займах.

По его словам, на сегодняшний день расходы по обслуживанию долга составляют около 1,4 триллиона рублей, до пандемии этот показатель был в два раза меньше.