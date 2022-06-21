Трамп сообщил, что США сейчас в состоянии рецессии

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уверен, что экономика США уже в настоящий момент в состоянии рецессии. Об этом сообщает Newsmax.
«Это не то, что может произойти через два года, как они говорят, — рецессия. Мы уже в состоянии рецессии», — обратил внимание 45-й американский президент.
Также Трамп прокомментировал рост цен на бензин. Он выразил мнение, что повышаться цены на топливо будут и дальше.
По его словам, бензин может подорожать до «пяти, шести, семи долларов за галлон и больше».
«Наша страна в огромной беде. Наша страна никогда не была в таком положении», — заключил бывший президент США.
Других прогнозов касательно будущего американской экономики Трамп не привел.
Ранее Трамп заявил, что конфликт на Украине нужно завершить сделкой. Также он говорил, что украинский конфликт из-за политики Соединенных Штатов может перерасти в Третью мировую войну.