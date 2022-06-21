Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Женщины оказались на четверть сильнее подвержены затяжному COVID-19 08:28
Рогов: АЭС в Энергодаре «рано или поздно» перейдет под управление РФ 08:20
Самолет Ан-2 с тремя людьми на борту пропал в Якутии 08:19
Почти половина россиян не уходят в отпуск из-за рабочей необходимости 08:19
Глава Superjob заявил, что уход иностранных компаний не сказался на российском рынке... 08:18
В Самарской области мужчина надругался над 9-летней девочкой на детской... 08:17
Нападающий «Тампы» Кучеров помог игроку СКА Кузьменко оказаться в НХЛ 08:17
Мобильные операторы в России начали взимать плату за сим-карты из-за роста... 08:17
Врач объяснила, как не заболеть при резкой смене климата 08:12
Врач назвал вид овощей, который провоцирует развитие рака 08:09
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Трамп сообщил, что США сейчас в состоянии рецессии

close
100%
Octavio Jones/Reuters

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уверен, что экономика США уже в настоящий момент в состоянии рецессии. Об этом сообщает Newsmax.

«Это не то, что может произойти через два года, как они говорят, — рецессия. Мы уже в состоянии рецессии», — обратил внимание 45-й американский президент.

Также Трамп прокомментировал рост цен на бензин. Он выразил мнение, что повышаться цены на топливо будут и дальше.

По его словам, бензин может подорожать до «пяти, шести, семи долларов за галлон и больше».

«Наша страна в огромной беде. Наша страна никогда не была в таком положении», — заключил бывший президент США.

Других прогнозов касательно будущего американской экономики Трамп не привел.

Ранее Трамп заявил, что конфликт на Украине нужно завершить сделкой. Также он говорил, что украинский конфликт из-за политики Соединенных Штатов может перерасти в Третью мировую войну.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть