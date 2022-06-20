Москва стала одним из лидеров рейтинга регионов России по индексу социального благополучия

Москва заняла третье место в рейтинге самых благополучных регионов России. Об этом сообщается на сайте Фонда развития гражданского общества.

По соотношению средней зарплаты к стоимости потребительской корзины Москва заняла вторую строчку рейтинга самых благополучных регионов страны. В Москве средняя зарплата составляет чуть больше 114,7 тыс. рублей, а потребительская корзина находится на уровне 27,744 тыс. рублей.

Первое место досталось Ямало-Ненецкому автономному округу, где при средней зарплате в 119,51 тыс. рублей, стоимость потребкорзины находится на уровне 23,705 тыс. рублей. Замыкает тройку лидеров рейтинга Магаданская область. При средней зарплате в 109,1 тыс. рублей, потребительская корзина составила 26,85 тыс. рублей.

В десятку лучших регионов также вошли Чукотский автономный округ, Сахалинская область, Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Санкт-Петербург, Якутия и Мурманская область.

В исследовании также указали, что в первом квартале 2022 года средний индекс социального благополучия в стране упал на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако это значение куда ниже темпов инфляции за последние шесть месяцев.

17 июня на Петербургском международном экономическом форуме огласили результаты национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России. Москва заняла первое место, сохранив свое лидерство. На втором месте — Татарстан. Третью строчку рейтинга впервые заняла Московская область, год назад стоявшая на седьмом месте.