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Песков заявил, что дискуссия по переходу к таргетированию рубля носит экспертный характер

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Pixabay

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что дискуссия касательно перехода к таргетированию рубля ведется только на уровне экспертов. Об этом представитель Кремля сообщил во время брифинга.

Как добавил Песков, сейчас не обсуждается вопрос с инфляцией.

«В данном случае я не буду ничего отвечать. Это экспертная дискуссия. Когда будет консолидированная точка зрения правительства, тогда можно будет что-то комментировать», — подчеркнул Песков.

Накануне первый вице-премьер правительства России Андрей Белоусов заявил, что власти работают над возвращением рубля к оптимальным уровням. По его словам, оптимальный курс рубля для экономики оценивается в 70-80 рублей за американскую валюту.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

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