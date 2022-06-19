Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Telegram выпустил обновление и представил платную премиум-подписку 22:59
В Подмосковье водитель автобуса насмерть сбил ребенка и скрылся 22:54
Заслуженный тренер СССР Тарасова опровергла слухи о своей госпитализации 22:49
Экс-вратарь сборной России Нигматуллин рассказал о переезде и жизни в США 22:42
Представитель МИД КНР Хэцин обвинил США в разжигании конфликта на пороге России 22:38
Украина требует у Израиля помощи в протезировании потерявших конечности солдат... 22:29
В Кишиневе сорвали концерт с участием Киркорова и других российских артистов 22:22
﻿Кадыров сообщил о сдаче в плен группы военных ВСУ 22:21
В ЕС признали, что ряд санкций против России может подорвать верховенство закона 22:09
В Совфеде заявили, что уничтожение пункта ВСУ поспособствует сдаче в плен... 22:03
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Коалиция Макрона получила 35,72% голосов в парламенте после подсчета 60% бюллетеней

close
100%
POOL New/Reuters

Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона «Вместе!» («Ensemble!») во II туре парламентских выборов набрала 35,72% голосов, «Новый народный экологический и социальный союз» (Nupes) Жан-Люка Меланшона – 26,38%. Об этом сообщает МВД Республики после обработки более 60% голосов.

На третьем месте располагается партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» с 21,61% голосов, на четвертом — правая партия «Республиканцы» с 8,35% голосов.

Ранее стало известно, что блок французского президента, в который входит основанная Макроном партия «Возрождение» (ранее именовавшейся «Вперед, Республика!»), центристская партия «Демократическое движение» и правоцентристские партии «Горизонты» и «Действовать», не смог получить абсолютного большинства в 289 мандатов.

Объединение получит от 205 до 235 мандатов в Нацсобрании, обеспечив себе таким образом простое большинство.

На предыдущих парламентских выборах в 2017 году партия президента Эммануэля Макрона «Вперед, Республика!» и ее союзники получили большинство в Национальном собрании. Группа «Вперед, Республика!» насчитывает 308 депутатов; Демократическое движение (MoDem) и связанные с ним партии имеют 42 депутата; объединенная группа партии «Действовать» и Союза демократов и независимых, созданная в ноябре 2017 года, насчитывает 9 депутатов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть