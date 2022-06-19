Коалиция Макрона получила 35,72% голосов в парламенте после подсчета 60% бюллетеней

Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона «Вместе!» («Ensemble!») во II туре парламентских выборов набрала 35,72% голосов, «Новый народный экологический и социальный союз» (Nupes) Жан-Люка Меланшона – 26,38%. Об этом сообщает МВД Республики после обработки более 60% голосов.

На третьем месте располагается партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» с 21,61% голосов, на четвертом — правая партия «Республиканцы» с 8,35% голосов.

Ранее стало известно, что блок французского президента, в который входит основанная Макроном партия «Возрождение» (ранее именовавшейся «Вперед, Республика!»), центристская партия «Демократическое движение» и правоцентристские партии «Горизонты» и «Действовать», не смог получить абсолютного большинства в 289 мандатов.

Объединение получит от 205 до 235 мандатов в Нацсобрании, обеспечив себе таким образом простое большинство.

На предыдущих парламентских выборах в 2017 году партия президента Эммануэля Макрона «Вперед, Республика!» и ее союзники получили большинство в Национальном собрании. Группа «Вперед, Республика!» насчитывает 308 депутатов; Демократическое движение (MoDem) и связанные с ним партии имеют 42 депутата; объединенная группа партии «Действовать» и Союза демократов и независимых, созданная в ноябре 2017 года, насчитывает 9 депутатов.