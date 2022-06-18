Мурашко заявил, что Минздрав предложит изменения в системе оплаты труда медиков

Министерство здравоохранения России в рамках проекта федерального бюджета на 2023 год поработает предложения по изменению структуры оплаты труда медицинских работников. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Михаила Мурашко.

«В рамках работы над проектом федерального бюджета на 2023 год Минздравом будут подготовлены соответствующие предложения», — сказал министр.

Глава ведомства отменил, что вопрос обсудят с представителями сферы здравоохранения и заинтересованными структурами.

Ранее 18 июня президент России Владимир Путин заявил о необходимости продумать способы обновления системы оплаты труда медицинских работников. Тогда же он указал, что власти должны уделять больше внимания производству медицинской техники в стране.

Кроме того, Путин пообещал, что объем денег, которые выделяют на развитие медицины в России, будет увеличиваться. Президент подчеркнул, что развитие системы здравоохранения — одно из ключевых направлений для российских властей.